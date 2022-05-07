МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Украина получит от Всемирного банка полтора миллиарда долларов на оплату труда бюджетников, сообщили в украинском минфине. Украина арестовала счета "Росатом Восточной Европы"

"Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка для оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", — говорится в сообщении минфина в Telegram-канале.

Полученные средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета для оплаты труда работников госорганов и бюджетных учреждений образовательной сферы как на национальном, так и на региональном уровнях.