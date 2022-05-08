МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Запад может использовать замороженные активы российских предпринимателей для оказания помощи Украине, но этот эксперимент не только приведет к ответным мерам России, но и серьезно обострит ситуацию, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. В Германии заявили о беспрецедентной провокации Зеленского

В конце апреля президент США Джо Байден заявил, что в конгресс направлена инициатива об изъятии имущества российских бизнесменов. По его словам, законопроект даст полномочия правоохранительным органам изымать имущество россиян по ускоренной процедуре, а проданные активы отправлять на помощь Украине.

"Скорее всего, США выработают механизм, согласно которому они смогут изымать замороженные активы наших предпринимателей. Ведь, несмотря на все симпатии Вашингтона к Киеву, практичные американцы очень хотят начать помогать Украине, используя не только собственные средства, но и замороженные активы россиян, кои исчисляются несколькими миллиардами долларов. Аналогичные желания, кстати, уже высказывают и лидеры ЕС. Но последствия такого шага чреваты", — считает Тимофеев.

По его мнению, это приведет "не только к ответным действиям Москвы, но и в результате к серьезной эскалации конфликта". Эксперт полагает, что в ответ Россия может пойти, например, на конфискацию западных активов у себя в стране.

"Идти на это, правда, она будет с большой долей осторожности, поскольку в ее интересах все-таки сохранить еще оставшиеся инвестиции и деловые связи. Тем не менее, для острастки какие-то точечные удары тут могут быть нанесены. Ну а дальше все будет зависеть от развития ситуации", — заметил он. СМИ: Украина обнажила кризис Западного мира

Вполне возможно, считает Тимофеев, что в качестве компенсации за передачу замороженных средств россиян Киеву Кремль может "изъять некоторые активы на занятых в ходе спецоперации территориях Украины". "Более того, эквивалентом конфискованного имущества может стать сама занятая территория, которую Москва в таком случае может передать в ведение ДНР или ЛНР", — подчеркнул специалист.

"Все это, безусловно, лишь подольет масла в огонь событий вокруг Украины. Так что Джо Байдену стоит крепко подумать, прежде чем идти на эксперимент с конфискацией имущества российских предпринимателей, и передачу его на помощь Киеву", — заключил программный директор РСМД.