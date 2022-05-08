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Великобритания выделит $1,6 миллиарда на поддержку Украины
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Великобритания приняла решение выделить Украине дополнительную помощь на сумму 1,3 миллиарда фунтов стерлингов. Это порядка 1,6 миллиарда долларов. С таким азявлением выступил... ПРАЙМ, 08.05.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Великобритания приняла решение выделить Украине дополнительную помощь на сумму 1,3 миллиарда фунтов стерлингов. Это порядка 1,6 миллиарда долларов.
С таким азявлением выступил глава британского Минфина Риши Сунак, сообщает издание LBC.
В эту же сумму войдут те 300 миллионов фунтов, которые ранее обещал выделить премьер-министр Борис Джонсон:
- оборудование для радиоэлектронной борьбы,
- приборы ночного видения,
- инструменты для подавления спутниковой навигации,
- тяжелые беспилотники,
- противобатарейная радиолокационная система.
"Великобритания находится на передовой, оказывая экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украине, и мы неустанно работаем, чтобы положить конец этому конфликту", — говорил он.
Сунак также добавил, что военная поддержка необходима Украине "для защиты".