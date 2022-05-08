МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Великобритания приняла решение выделить Украине дополнительную помощь на сумму 1,3 миллиарда фунтов стерлингов. Это порядка 1,6 миллиарда долларов. СМИ опубликовали план Брюсселя на случай отключения газа из России

С таким азявлением выступил глава британского Минфина Риши Сунак, сообщает издание LBC.

В эту же сумму войдут те 300 миллионов фунтов, которые ранее обещал выделить премьер-министр Борис Джонсон:

оборудование для радиоэлектронной борьбы,



приборы ночного видения,



инструменты для подавления спутниковой навигации,



тяжелые беспилотники,

противобатарейная радиолокационная система.

"Великобритания находится на передовой, оказывая экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украине, и мы неустанно работаем, чтобы положить конец этому конфликту", — говорил он.

Сунак также добавил, что военная поддержка необходима Украине "для защиты".