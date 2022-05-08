МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин, посетивший освобожденные территории Донбасса, пообещал помощь в восстановлении мирной жизни. В Германии предупреждают об угрозе сильнейшего со Второй мировой голода

"Посетил освобождённые территории ДНР и ЛНР. Побывал в Мариуполе, Волновахе, Луганске и других городах. Пообщался с местными жителями", — написал он у себя в Telegram-канале.

Он добавил, что в регионах начинается восстановление мирной жизни, и работы очень много.

"Будем помогать, в частности необходимо провести масштабную работу в части оказания гуманитарной помощи!", — отметил Хуснуллин.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.