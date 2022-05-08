МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. В воскресенье постпреды ЕС не смогли достигнуть соглашения по санкциям против РФ, в частности, из-за позиции Венгрии, сообщает Блумберг со ссылкой на осведомленных лиц. Агентство отмечает, что обсуждение продолжится в ближайшие дни. В Германии предупреждают об угрозе сильнейшего со Второй мировой голода

"Двадцать семь постпредов ЕС на встрече в воскресенье не смогли достичь соглашения (по санкциям против России — ред.), ожидается, что обсуждение продолжится в ближайшие дни", — говорится в сообщении агентства.

Венгрия, по данным агентства, продолжает блокировать предложение ЕС, направленное на запрет импорта нефти из России, тем самым задерживает принятие всего пакета санкций.