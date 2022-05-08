МИНСК, 8 мая — ПРАЙМ. Развитие сотрудничества Белоруссии с Россией и другими странами ЕАЭС поможет Минску развивать экономику в условиях западных санкций, заявил заместитель министра иностранных дел республики Юрий Амбразевич. СМИ: в ЕС пока не достигли соглашения по санкциям против России

"Все это возможно, особенно если мы объединим наши усилия с той же Российской Федерацией. И это делается. Наш ответ, в том числе на эти санкции, – это наше дальнейшее развитие союзной интеграции. 28 отраслевых союзных программ (в рамках Союзного государства с РФ – ред.), наша работа со странами ЕАЭС в экономическом блоке – огромный потенциал для кооперации", — сказал Амбразевич в интервью телеканалу ОНТ, отвечая на вопрос о возможности укрепления белорусской экономики в условиях санкций. По его словам, такое сотрудничество позволит в том числе и экономике Белоруссии "получить новое качество".

Замминистра обратил внимание, что стран, которые ввели санкции против Белоруссии, "меньшинство от глобального числа государств". "Ни о какой изоляции Беларуси в этом контексте речи не идет. У нас есть Китай, Вьетнам, Иран, Индия, Индонезия. Огромное количество государств, с которыми мы можем и с которыми мы работаем", — подчеркнул он. Амбразевич отметил важность сотрудничества с Китаем. "Это серьезная стратегическая альтернатива в условиях наших нынешних передряг на Западе, санкционного давления, которое создается против нас западными странами", — заявил дипломат.

Он также рассказал, что белорусские загранучреждения постоянно доносят правду о неизбирательном действии санкций. "Они неточечные, неумные, неизбирательные", — констатировал Амбразевич. Так, по его словам, ограничения на транзит белорусский калийных удобрений напрямую влияют на рост цен на конечную продукцию сельского хозяйства в мире.

Замглавы МИД добавил, что санкционная политика за последние 20 лет стала обычным элементом во внешнем инструментарии США и Запада в целом. "Наличие ядерного оружия сделало невозможным глобальные войны. И, соответственно, те, кто находится в союзе с государствами, обладающими значительным ядерным потенциалом, неуязвимы для каких-либо мелких военных конфликтов. И Беларусь осознанно пользуется этими возможностями ядерного зонтика с Российской Федерацией", — продолжил он.

Амбразевич также отметил, что однополярный мир, который сложился после окончания холодной войны, уверил западных партнеров, что им все позволено. "Сила инерции до последнего момента каким-то образом убеждала их, что они могут игнорировать законные интересы, озабоченности целого ряда государств, прежде всего Российской Федерации, в сфере безопасности. Беларусь в последние годы неоднократно предупреждала о деградации и глобальной, и европейской систем безопасности. Нас не услышали. Мы получили то, что получили сейчас (в сфере региональной безопасности — ред.)", — сказал он.

По словам дипломата, вместе с тем нужно продолжать миролюбивую политику и выходить на некий глобальный процесс диалога по вопросам безопасности, а не замыкаться в рамках европейского формата, потому что "на всех континентах появились серьезные региональные центры силы".