МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Канада вводит санкции в отношении 40 российских физических лиц, включая бизнесменов и лиц, связанных с российским оборонным сектором, а также против пяти организаций, которые оказывают российским военным "косвенную или прямую поддержку", сообщается на сайте премьера страны. СМИ: в ЕС пока не достигли соглашения по санкциям против России

Отмечается, что премьер Канады Джастин Трюдо объявил о новых мерах в отношении РФ, которые включают "введение санкций в отношении еще 21 российского лица", включая бизнесменов, а также "введение санкций в отношении 19 лиц в российском оборонном секторе и пяти организаций за оказание косвенной или прямой поддержки российским вооруженным силам".

Трюдо в воскресенье посетил Киев, где поднял флаг страны над канадским посольством.