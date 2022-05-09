МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Премьер Канады Джастин Трюдо объявил о новых мерах поддержки Украины, в том числе анонсировав отмену торговых тарифов на украинский импорт сроком на год, говорится в заявлении на сайте главы канадского правительства. США заявили о намерении G7 сократить или запретить импорт нефти из России

Согласно заявлению, новые меры включают, в частности, выделение 25 миллионов канадских долларов (19,3 миллиона долларов США) Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН "для решения проблемы продовольственной безопасности на Украине". Отмечается, что эти средства будут выделены из общей суммы в 100 миллионов канадских долларов (77,4 миллиона долларов США), которая предназначена для оказания гуманитарной помощи в регионе.

Кроме того, 10 миллионов канадских долларов (7,7 миллиона долларов США) пойдут на "поддержку прав человека, гражданского общества, а также разминирование на Украине", говорится в заявлении.

"Премьер-министр также объявил о своем намерении временно отменить торговые тарифы на украинский импорт сроком на один год", — подчеркивается в пресс-релизе.

Трюдо в воскресенье посетил Киев, где поднял флаг страны над канадским посольством.