МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Великобритания приняла решение ввести новый пакет санкций против России и Белоруссии из-за действий на Украине, импортные пошлины, следует из заявления департамента международной торговли Соединенного Королевства. США ввели новые санкции против России

"Великобритания сегодня объявляет новый пакет санкций в отношении России и Белоруссии, который затронет торговлю на сумму 1,7 миллиарда фунтов. Санкции предусматривают импортные пошлины и запрет на экспорт", — отмечается в сообщении.

Новые импортные пошлины затронут товары на сумму 1,4 миллиарда фунтов, в числе платину и палладий.

Также запланированный запрет на экспорт коснется товаров на сумму 250 фунтов, в том числе химикаты, пластмасса, резина и машинное оборудование.