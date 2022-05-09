МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Продовольственные ассоциации Германии предупредили о риске недостатка продовольствия вследствие роста цен на сырье, передает телеканал Das Erste. Италия призвала G7 предотвратить нехватку продовольствия из-за Украины

Отмечается, что из-за украинского кризиса растут цены на сырье, вместе с ними дорожают продукты питания. В этой связи продовольственные ассоциации призвали власти страны принять меры.

"В какой-то момент вопрос может заключаться не о том, сколько стоят ингредиенты для наших продуктов на мировом рынке, а о том, сможем ли мы их получить", — заявил президент Федеральной ассоциации пищевой промышленности Кристиан фон Беттихер.

Он призвал министра сельского хозяйства Джема Оздемира переключиться с программы партии "зеленых" на "активный кризис-менеджмент".

Ассоциации предупредили, что в ближайшие недели в стране могут еще значительно вырасти цены на молочные продукты и хлебобулочные изделия — до 20% и 30% соответственно.

В случае с молочными продуктами с более длительными сроками контракта повышение цен в магазинах еще не произошло, это произойдет только в ближайшие недели и месяцы, пояснил управляющий директор Ассоциации молочной промышленности Бьорн Бёргерманн. По его словам, это относится в первую очередь к молоку, но также и к сыру. По данным зонтичной организации молочных заводов и переработчиков молока, темпы роста на 20% "вполне возможны". Это предмет переговоров между молочными заводами и торговыми компаниями, пояснил Бёргерманн.

Генеральный директор Ассоциации немецких хлебопекарей Даниэль Шнайдер заявил, что пищевая промышленность страдает от роста затрат на энергию, сырье и персонал, а издержки на производство хлебобулочных изделий увеличились на 25-30%. Он прогнозирует, что цены на выпечку значительно вырастут.