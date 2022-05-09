МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Миллиардер и соучредитель Microsoft Билл Гейтс прогнозирует, что процентные ставки, вероятно, вырастут достаточно, чтобы вызвать глобальное замедление экономики, вызванное украинскими событиями и последствиями пандемии COVID-19. Об этом, как передает Bloomberg, он заявил в программе CNN Fareed Zakaria GPS. В Германии заявили о риске нехватки продовольствия

"Боюсь, у "медведей" (играющих на понижение рынка — ред.) есть довольно сильный аргумент, который меня очень беспокоит", — сказал он.

По его словам, действия России в отношении Украины, которые привели к резкому росту цен на сырьевые товары, "выступили в дополнение к пандемии, когда уровень государственного долга уже был очень высоким, и уже были некоторые проблемы с цепочками поставок".

Гейтс прокомментировал решение многих страны, включая США, Великобританию и Индию, о повышении процентных ставок в попытке снизить инфляцию. Это "в конечном итоге приведет к замедлению экономического роста", — сказал он.