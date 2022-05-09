ПЕКИН, 9 мая — ПРАЙМ. Общий объем внешней торговли Китая за первые четыре месяца 2022 года вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 10,1% — до 1,98 триллиона долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР. Пушков рассказал о подготовке Китая к "высококонфликтному" XXI веку

Экспорт Китая за отчетный период вырос на 12,5% по сравнению с январем-апрелем 2021 года и составил 1,09 триллиона долларов, а импорт — на 7,1%, до 881,4 миллиарда долларов.

По итогам 2021 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 30% и составил 6,051 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 29,9% и составил 3,364 триллиона долларов, а импорт — на 30,1%, до 2,687 триллиона долларов.

ТОРГОВЛЯ С РОССИЕЙ

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых четырех месяцев 2022 года вырос на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 51,09 миллиарда долларов.

Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 11,3% в годовом выражении и составил 20,24 миллиарда долларов, поставки из России в КНР выросли на 37,8%, составив 30,85 миллиарда долларов.

Отдельно в апреле товарооборот России и Китая составил 12,66 миллиарда долларов, экспорт из КНР в РФ достиг отметки в 3,8 миллиарда долларов, импорт из России в КНР – 8,8 миллиарда.

ТОРГОВЛЯ С США

Товарооборот между США и Китаем по итогам первых четырех месяцев 2022 года вырос на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 245,7 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первые четыре месяца текущего года вырос на 14,9%, составив 184,91 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 60,81 миллиарда долларов, что на 0,3%больше, чем за аналогичный период прошлого года.