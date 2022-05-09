МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Индекс экономических ожиданий в еврозоне упал до минус 34 пунктов (с минус 29,8 пункта в апреле), что стало минимумом с декабря 2008 года, свидетельствуют данные исследовательской группы Sentix. Розничные продажи в еврозоне снизились в марте

Индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны в мае упал до минус 22,6 пункта с минус 18 в апреле, до минимума с июня 2020 года. Индекс текущих экономических условий упал до минус 10,5 пункта против минус 5,5 пункта в апреле. Показатель стал минимальным с марта 2021 года.

"Следы украинского конфликта в экономике становятся все более заметными. Санкции против России сказываются как на врагах, так и на друзьях. В прошлом месяце индекс ясно указал путь к рецессии, а в начале мая спад усугубился. Особенно сильно пострадала Европа… а по Германии мы сообщаем о рекордно низком уровне экономических ожиданий. Иными словами: все валится со всех сторон", — говорится в релизе.

Sentix сообщила, что индекс экономических ожиданий в крупнейшей экономике еврозоны — Германии — упал в мае до минус 32,8 пункта. Это минимальная отметка за всю историю наблюдений. Индекс доверия к экономике страны упал до минус 20,5 пункта (минимум с мая 2020 года), а текущих экономических условий — до минус 7,3 пункта (минимум в марта 2021 года).

Исследовательская группа также отмечает, что особенно сложной ситуацию делает то, что "у центральных банков в некоторой степени связаны руки из-за явных проблем с инфляцией".

Индекс доверия инвесторов Sentix рассчитывается одноименной исследовательской группой. Он отражает уровень доверия инвесторов к экономическим перспективам региона. Рост индекса свидетельствует о положительных тенденциях в экономике. Снижение индекса негативно влияет на фондовый рынок зоны евро.