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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220509/836852698.html
В России создадут рабочую группу по регулированию валютной сферы
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. Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая займется выработкой новых механизмов в валютном регулировании и международных расчетах. Кремль опубликовал соответствующее... ПРАЙМ, 09.05.2022
валюта, рынки, экономика, новости, валютное регулирование, валютный контроль, владимир путин, максим орешкин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая займется выработкой новых механизмов в валютном регулировании и международных расчетах. Кремль опубликовал соответствующее распоряжение на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ предусматривает, что рабочую группу возглавит помощник российского лидера Максим Орешкин.