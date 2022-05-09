МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая займется выработкой новых механизмов в валютном регулировании и международных расчетах. Кремль опубликовал соответствующее распоряжение на официальном интернет-портале правовой информации. Путин изменил порядок исполнения обязательств в корпоративных отношениях

Документ предусматривает, что рабочую группу возглавит помощник российского лидера Максим Орешкин.