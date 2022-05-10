МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. На переговорах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен были достигнуты некоторые продвижения, однако еще многое надо обсудить, чтобы Будапешт мог изменить свою позицию относительно санкционного пакета ЕС, включающего эмбарго на российскую нефть, заявил по итогам переговоров глава венгерского МИД Петер Сийярто. Европу призывают подготовиться к лавине банкротств

Ранее стало известно, что фон дер Ляйен в понедельник направилась в Венгрию, чтобы обсудить с Орбаном вопросы энергоснабжения. Ранее также сообщалось, что Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.

"На встрече мы подробно информировали председателя Еврокомиссии о последствиях и проблемах, которые этот санкционный пакет создал бы для Венгрии, попросили эти проблемы обдумать. До тех пор, пока Еврокомиссия не предложит решения этих проблем, Венгрия, конечно, не сможет поддержать этот санкционный пакет", — сказал Сийярто в видео, опубликованном в Facebook (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).

Он повторил ранее высказанную Орбаном точку зрения, что в нынешнем виде санкционный пакет равносилен "атомной бомбе, сброшенной на экономику Венгрии".

"Мы достигли некоторых продвижений, могу сказать, что мы смогли сделать небольшой шаг вперед, но очень много надо обсудить, чтобы наша позиция в этом вопросе могла измениться", — сказал Сийярто.

Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.