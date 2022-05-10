ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. США пока не видят нарушения антироссийских санкций со стороны Китая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. МИД Венгрии: Будапешт пока не готов менять позицию по санкциям

"Я не думаю, что мы пока видели нарушения санкций", — сказала она на брифинге.

Псаки добавила, что США пристально отслеживают действия Китая на предмет возможного содействия России. Ранее в Вашингтоне грозили Пекину "последствиями" в случае попыток помочь Москве с проведением военной спецоперации на Украине или обойти западные санкции.