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Белый дом: США не видят нарушений Китаем санкций против России
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США пока не видят нарушения антироссийских санкций со стороны Китая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. "Я не думаю, что мы пока видели нарушения санкций", — сказала... ПРАЙМ, 10.05.2022
макроэкономика, экономика, новости, сша, китай, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. США пока не видят нарушения антироссийских санкций со стороны Китая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я не думаю, что мы пока видели нарушения санкций", — сказала она на брифинге.
Псаки добавила, что США пристально отслеживают действия Китая на предмет возможного содействия России. Ранее в Вашингтоне грозили Пекину "последствиями" в случае попыток помочь Москве с проведением военной спецоперации на Украине или обойти западные санкции.