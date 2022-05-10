Байден призвал конгресс ускорить принятие закона о доппомощи Украине
Байден призвал конгресс в ближайшие дни передать ему на подпись закон о доппомощи Украине
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ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден призвал конгресс немедленно утвердить дополнительные ассигнования на помощь Украине и в течение ближайших нескольких дней представить ему на подпись соответствующий законопроект.
"Я призываю конгресс немедленно принять законопроект о дополнительном украинском финансировании и передать его на мой стол в следующие несколько дней", — сказано в обращении Байдена к законодателям.
На прошлой неделе он запросил 33 миллиарда долларов на продолжение военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Байден выразил удовлетворение тем, что в конгрессе поддерживают его запрос и готовы его поддержать "по существу в исходном виде".
Он добавил, что практически исчерпал средства на помощь Украине, которые ранее предоставили ему законодатели.