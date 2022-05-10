МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) планирует выпустить новые долговые обязательства ЕС для покрытия нужд Украины в ближайшие три месяца, эти нужды оцениваются в 15 миллиардов евро, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленных дипломатов. Европу призывают подготовиться к лавине банкротств

Как отмечает издание со ссылкой на украинские власти и МВФ, стране требуется пять миллиардов евро в месяц для поддержания экономики. США обещали предоставить пять из пятнадцати миллиардов, другая часть суммы остается "непокрытой". ЕК 6 мая уведомила послов стран ЕС о плане "восполнить этот пробел".

Согласно Politico, нынешний план Еврокомиссии похож на принятую ею в 2020 году программу SURE, в рамках которой планировалось выделить 100 миллиардов евро в качестве кредитов на поддержку занятости в странах ЕС. Информация о том, сколько потребуется средств в этот раз, пока не предоставлялась.

По словам источников, новый проект собираются обнародовать 18 мая. Ряд стран, в частности Германия, Австрия и Греция, попросили ЕК до этой даты предоставить альтернативные варианты финансирования. Как считают эти государства, если другие страны, не входящие в ЕС, предоставят Украине свои средства, на ЕС придется "несколько миллиардов", которыми Киев можно будет обеспечить на двусторонней основе.