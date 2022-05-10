ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин заявили, что им к 19 мая нужны дополнительные средства для продолжения военной помощи Украине "нынешними темпами". Байден подписал закон о "ленд-лизе" для Украины

Они направили письмо лидеру республиканской оппозиции в сенате Митчу Макконнеллу с призывом не чинить препятствий для утверждения президентского запроса на новые ассигнования.

"По состоянию на сегодняшний день мы располагаем полномочиями выделить Украине (военного имущества из наличия Пентагона) только на 100 миллионов долларов. Мы ожидаем, что эти средства будут израсходованы не позднее 19 мая 2022 года. К этой дате нам нужны дополнительные ассигнования… чтобы продолжать наше содействие в сфере безопасности нынешними темпами", — говорится в послании.

Накануне президент США Джо Байден призвал конгресс немедленно утвердить его заявку на 33 миллиарда долларов с тем, чтобы в ближайшие дни соответствующий законопроект поступил к нему на подпись.

Онлайн-издание Axios пишет, что лидеры конгресса договорились увеличить запрошенную Байденом сумму до 39,8 миллиарда долларов и поставить ее на голосование уже во вторник. Это стало возможным после того, как демократы отказались от неприемлемой для части республиканцев увязки помощи Украине с 10-миллиардными ассигнованиями на борьбу с коронавирусом, говорится в публикации.