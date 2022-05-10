ТОКИО, 10 мая — ПРАЙМ. Япония на фоне событий на Украине решила ввести новые санкции против 140 человек из России, Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР), в том числе против главы российского правительства Михаила Мишустина, заместителя секретаря российского Совета безопасности Рашида Нургалиева и родственников бизнесмена Геннадия Тимченко, а также против 71 российской компании. Европу призывают подготовиться к лавине банкротств

Обновленный список опубликован на сайте МИД Японии.

Ранее сообщалось о введении санкций против 133 человек из России, ЛНР и ДНР. Согласно полным спискам, общее число 141, восемь — по России, 133 — по ЛНР и ДНР.

В списке по республикам Донбасса значатся представители их руководства, в том числе Руслан Дубовский. Активы данных лиц в Японии в случае обнаружения будут заморожены.

Кроме того, вводится запрет на экспорт товаров и проведение транзакций для 71 российской компании. В частности, среди них "Алмаз-Антей", ВНИИ "ЭТАЛОН", "Интелтех" и ряд других. В список включены также корпорация "Тактическое ракетное вооружение", научно-исследовательские институты и технические бюро, которые специализируютя на средствах связи.

К настоящему времени Япония ввела в отношении России несколько пакетов санкций в свете украинских событий. Так, она исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт в Россию свыше 300 товаров, в том числе полупроводники, радары, сенсоры, лазеры и другую технику, а также люксовые автомобили и предметы роскоши. Запрещен импорт из России 38 видов товаров – шпона, древесной щепы, автомобилей и мотоциклов, пива, вина, водки и других. Санкции введены против девяти крупнейших в России банков.