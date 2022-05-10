МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Человеку нужно от трех дней до недели, чтобы просто отвлечься от работы, а для полноценного отдыха может понадобиться до трех недель — такое мнение высказала в интервью радио Sputnik кандидат психологических наук Светлана Колосова. Сколько сейчас стоит отпуск за границей и куда можно ехать

По ее словам, в будни человек устает от работы прежде всего психологически, и простой вечерней прогулки недостаточно, чтобы восстановиться. Выходные и праздничные дни – тоже слишком короткий срок для полноценного отдыха, добавила она.

"На работе обычно мы устаем не столько физически, сколько психологически. Основная причина желания отдохнуть – это психологические нагрузки. На человека влияет большой объем рабочей информации, который надо через себя каждый день пропускать. Чаще всего мы устаем от психологического давления. Важно отдыхать не только физически, но и психологически", – отметила Колосова.

Все зависит от того, чем заниматься в свободное время, указала она. "Отдых от психологического давления должен длиться от трех дней до недели. Это очень помогает отвлечься. Чтобы точно отдохнуть, нужно как минимум от десяти дней до двух недель. Но тут важно менять род деятельности во время отдыха. Если просто лежать на пляже, то полноценный отдых займет три недели. А если при этом нарисовать картину с этим пляжем, то отдохнуть получится в два раза быстрее. Суть в том, чтобы переключать активные полушария мозга, а не просто лежать", – уточнила Колосова.