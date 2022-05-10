МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Развивающиеся страны, включая Китай, Индию, Индонезию, Бразилию, которые отказались встать на чью-либо сторону в связи с западными санкциями против России, должны рассмотреть способы укрепления своей экономической координации, чтобы выдержать последующие потрясения, вызванные Западом, пишет для китайского издания Global Times обозреватель Ван Цзямей. Названы механизмы, призваны положить конец господству доллара

По ее словам, развивающимся странам необходимо искать решение посредством финансового и торгового сотрудничества. "Во всяком случае, развивающимся странам, таким как члены БРИК, пора сделать первый шаг, создав собственный механизм финансовой координации", — подчеркнула она.

По словам журналистки, такие санкции являются обоюдоострым мечом для Запада, поскольку Россия является основным поставщиком энергии в мире. Неуверенность в поставках российской нефти толкает мировые цены на нефть вверх, что еще больше повышает инфляцию. А для США и их союзников высокое инфляционное давление может стать серьезной проблемой для их экономики, что может даже создать огромные риски для мировой экономики, отметила она.

"Что еще хуже, стало ясно, что западные санкции против России останутся долгосрочным негативным фактором для мировой экономики. И ужасными последствиями этих санкций будет реструктуризация глобальных моделей поставок энергоносителей и торговли товарами, что приведет к дальнейшему укреплению доминирования Запада в мировых финансовых, экономических и торговых системах", — предупреждает Ван Цзямей.

Такой исход, по ее словам, будет иметь серьезные последствия для глобального экономического развития, особенно для стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран. Это связано с тем, что некоторые санкции, такие как исключение российских банков из SWIFT, могут ограничить торговлю развивающихся стран с Россией. Более того, санкции привели к резкому росту цен на сырьевые товары, и развивающиеся страны могут столкнуться с ненужной инфляцией, импортируя эти товары. Все это может помешать или сорвать их запланированное экономическое развитие, отмечает автор статьи.

Журналистка подчеркивает, что развивающийся мир не всегда будет пассивно следовать примеру развитого мира. Например, когда дело доходит до западных санкций против России, Индия отказывается подчиняться США и их союзникам, потому что ее экономика не может позволить себе такие огромные жертвы — отказ от российской нефти будет большой проблемой.