МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Информация о прогнозе Минфина РФ о спаде ВВП страны по итогам 2022 года на 12%, который станет сильнейшим с 1994 года, не соответствует действительности, заявила пресс-служба министерства. ЦБ прогнозирует спад ВВП России в 2022 году в диапазоне 8-10%

"Информация о возможном падении ВВП России по итогам 2022 года до 12%, опубликованная Блумбергом, не соответствует действительности", — сообщил Минфин.

В полномочия Минфина не входит подготовка официальных макроэкономических прогнозов, напомнили в пресс-службе.

"В ведомстве ожидают, что принимаемые правительством РФ и Банком России меры позволят в значительной степени купировать негативные последствия от санкций и обеспечить стабильное развитие экономики", — подчеркнули в Минфине.

Минэкономразвития ещё не представило уточнённый прогноз на 2022 год, ЦБ ожидает спад на 8-10%.