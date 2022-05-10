МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в мае вырос до минус 34,3 пункта с минус 41 пункта в апреле, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что индикатор составит минус 42 пункта.

При этом индекс текущих экономических условий в стране опустился до минус 36,5 пункта с минус 30,8 пункта в апреле. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 35 пунктов.

Кроме того, по данным организации, индекс текущих экономических условий в еврозоне в мае упал до минус 35 пунктов с минус 28,5 пункта, а индекс экономических ожиданий вырос до минус 29,5 пункта с минус 43 пунктов месяцем ранее.