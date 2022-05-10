ПАРИЖ, 10 мая — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса Франции достиг нового рекорда в марте — 11,5 миллиарда евро, свидетельствуют данные французской таможенной службы. Эксперты ждут замедления экономики Европы при отказе от российского газа

Отмечается, что показатель торгового дефицита ухудшился из-за резкого роста цен на энергоносители после военной спецоперации РФ на Украине. Торговый дефицит во Франции уже превысил отметку в 10 миллиардов евро в феврале, составив 10,3 миллиарда евро.

По данным таможенной службы, резкое ухудшение торгового баланса Франции связано с увеличением объемов импортируемых товаров по сравнению с экспортируемыми товарами — 57,4 миллиарда евро против 45,9 миллиарда евро в марте. Увеличение объемов торговли обусловлено ростом цен: импортные товары подорожали на 5%, экспортные — только на 2%.

Отчасти это объясняется ростом цен на углеводороды и электроэнергию, счет за которую во Франции вырос на 4% за месяц и на 19% за три месяца.