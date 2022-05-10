ЭЛЬТВИЛЛЕ-АМ-РАЙН, ГЕРМАНИЯ, 10 мая — ПРАЙМ/Dow Jones. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, что центральному банку следует рассмотреть вопрос о повышении ключевой процентной ставки на половину процентного пункта на своих заседаниях, которые пройдут в июне и июле, поскольку банк также сокращает свой баланс. Байден: США ищут возможности вернуть украинское зерно на мировой рынок

В прошлую среду облигации и акции выросли после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что руководители центрального банка не обсуждали повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов на июньском заседании. На прошлой неделе ФРС повысила ставку на 50 б.п., что стало самым большим повышением с 2000 года, а также объявило о планируемом сокращении баланса, составляющего 9 трлн долларов ввиду наращивания усилий по замедлению инфляции, которая достигла 40-летнего максимума.

“Я думаю, что повышение ставки на 50 б.п. оправдано, как и сообщил глава ФРС Пауэлл”, — сказал Уильямс журналистам в кулуарах конференции, организованной немецким Бундесбанком.

“Причина в том, что мы не просто повышаем номинальные ставки, мы также сокращаем баланс”, — отметил он.

“На мой взгляд, поскольку мы сокращаем баланс довольно быстрыми темпами, это означает, что мы сворачиваем стимулирование по этому каналу”, — заявил Уильямс.

Уильямс сказал, что, по его мнению, нейтральная процентная ставка, которая поддерживает экономику при полной занятости, способствуя стабильной инфляции, сейчас составляет около 2%. В зависимости от состояния экономики, ФРС может потребоваться повысить ставки заметно выше этого уровня или не сильно выше.

“Если необходимо повысить ставки выше нейтрального уровня для ослабления инфляции, я абсолютно бы не сомневался сделать это”, — заявил Уильямс.

— Автор Tom Fairless, tom.fairless@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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