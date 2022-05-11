МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Жителям Ямало-Ненецкого, Чукотского автономных округов и Магаданской области ждать достижения медианной зарплаты в 100 тысяч рублей придется меньше всех в России – около шести лет, дольше всех ожидание затянется в Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Исследование показало, какие зарплаты получают вахтовые работники

В прошедшем 2021 году номинальная зарплата в России выросла почти на 10% до 49 тысяч рублей в среднем на одного занятого (с учетом выплаты НДФЛ). При этом зарплаты очень сильно отличаются как от региона к региону, так и в отраслевом разрезе. По оценкам РИА Новости, половина работников в России получает зарплату более 36 тысяч рублей в месяц (медианная зарплата), и соответственно половина получает менее чем 36 тысяч рублей в месяц. В отдельных регионах медианная зарплата намного выше среднероссийского уровня. Речь зачастую идет об удаленных северных регионах и крупнейших федеральных городах, где цены намного выше средних по стране.

Стоит отметить, что ни один регион России в первой половине 2022 года не смог похвастаться тем, что какое-то значительное количество людей имеют чистую зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц. Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по количеству лет, необходимому для достижения медианной зарплаты в регионе 100 тысяч рублей в месяц. Анализ производился с учетом темпов роста зарплат и разницы в розничных ценах.

В СРЕДНЕМ ЧЕРЕЗ 12 ЛЕТ

Наилучшая ситуация с достижением половиной работников в регионе зарплаты 100 рублей в месяц наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе. Это единственный регион, где на рост потребуется менее 5,3 года. Второе и третье места в рейтинге занимают также северные регионы – Чукотский автономный округ и Магаданская область, где срок составляет 6,3 года. Лидерство всех трех территорий определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях. И сейчас у многих работников в этих регионах чистая номинальная зарплата превышает 100 тысяч рублей в месяц, однако цены в них столь высоки, что медианная зарплата с учетом покупательной способности там фактически составляет 55-70 тысяч рублей. Названы лидеры среди регионов России по росту числа занятых в 2021 году

На четвертой, пятой и шестой строчках располагаются Амурская область, Санкт-Петербург и Москва. В Приамурье срок роста медианной зарплаты до 100 тысяч рублей 7,7 года, в обеих столицах — 8,3 года. Высокая позиция Амурской области объясняется грандиозным строительством крупных объектов: космодром Восточный, газоперерабатывающий завод и газохимический комплекс. Это вызвало сильный подъем зарплаты в регионе, которая за пять лет выросла в 1,8 раза, что является лучшим результатом среди всех 85 субъектов России.

Еще в 7 регионах срок достижения медианной ежемесячной зарплаты 100 тысяч рублей находится в диапазоне от 8,8 до 10 лет. Таким образом, только 13 регионов могут похвастаться не слишком длительным ожиданием.

В среднем по России медианная зарплата достигнет 100 тысяч рублей примерно через 12 лет, при этом в 30 регионах для этого нужно более 15 лет. Замыкают рейтинг две кавказские республики, где, согласно официальной статистике, исторически невысокие зарплаты. В Кабардино-Балкарской Республике потребуется 19,7 лет, а в Чеченской Республике — аж 22,5 года. Также большой срок потребуется в Ивановской и Калининградской областях — более 19 лет в каждом из субъектов РФ. Нижние места в рейтинге заняли регионы, где на данный момент низкие зарплаты и наблюдался их слабый рост в последние пять лет.

САМЫЕ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА

Регионы с невысоким уровнем зарплат, которые при этом в последнее время быстро растут, в перспективе могут обогнать субъекты, где рост идет медленнее, даже если сейчас у них зарплаты высокие. В среднем в России зарплаты за последние пять лет росли на 9% ежегодно, и с 2016 года номинальные зарплаты увеличились в среднем по стране в 1,5 раза. Исследование показало, где сегодня в стране самые высокие зарплаты

Самые высокие темпы роста зарплат наблюдаются в Амурской и Кемеровской областях, республиках Алтай и Дагестан. Во всех этих четырех регионах темпы роста превышали 10%. Это привело к значительному повышению мест регионов в рейтинге.

Самые низкие темпы роста зарплат зафиксированы в Hенецком автономном округе (+5,9% в среднем ежегодно за 5 последних лет), Ханты-Мансийском автономном округе — Югра (+6,0%) и Чеченской Республике (+6,5%). Согласно исследованию, в 14 регионах России темпы роста зарплат не очень высокие, что сказывается на удлинении срока достижения медианной зарплаты 100 тысяч рублей и ведет к понижению положения в рейтинге.