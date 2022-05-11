МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Конфликты, которые могут разгореться из-за упорства Запада в его нежелании принять новые условия в мире, несут риск ядерного противостояния, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков рассказал о подготовке Китая к "высококонфликтному" XXI веку

По его словам, всё говорит о том, что в первой половине нынешнего века в мире не будет ни гармонии, ни цивилизованной конкуренции, а вместо этих "идейных фантомов" будет происходить жесткая схватка за превосходство, усложненная острым ценностным и идеологическим противостоянием между главными центрами мощи.

При этом, как отметил Пушков, поскольку западные элиты не способны смириться с утверждением подлинного многополюсного мира и с иными моделями общественного устройства, кроме так называемой "либеральной демократии", отступление Запада будет сопровождаться интенсивными конфликтами, при которых экономика будет раз за разом становиться жертвой политических решений.

"Благоприятным исходом в условиях такого рода конфликтов может считаться предотвращение ядерной катастрофы", — подчеркнул он.