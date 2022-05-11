ВАШИНГТОН, 11 мая — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США во вторник утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере почти 40 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования. Байден подписал закон о "ленд-лизе" для Украины

Президент США Джо Байден на минувшей неделе объявил о предоставлении Украине дополнительной военной помощи. Он напомнил, что выделенные конгрессом средства на оказание такого рода помощи практически исчерпаны, и призвал законодателей "немедленно" одобрить направленный ранее его администрацией запрос на выделение новых 33 миллиардов для оказания помощи Киеву.

Как писали ранее ряд крупных американских СМИ, по итогам внутренних дискуссий лидеры конгресса пришли к договоренности о выделении 39,8 миллиарда долларов помощи Украине, что практически на 7 миллиардов превышает запрошенный Байденом объем. По информации различных изданий, расширенный пакет включает дополнительные 3,4 миллиарда на военную помощь и еще столько же — на гуманитарную.

Как отмечается, предложение о финансировании на борьбу с коронавирусом, которое демократы хотели включить в общий пакет, теперь будет рассматриваться отдельно.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.