МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Попытки найти глобальное большинство, поддерживающее санкции против России, полностью провалились, заявил в интервью "Известиям" экс-помощник генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф граф фон Шпонек. СМИ узнали о возможной компенсации Венгрии за эмбарго на нефть из России

Он напомнил, что Бразилия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Южная Африка и другие менее крупные страны, в том числе на Ближнем Востоке, отказываются поддерживать требования Запада о рестрикциях.

"Санкционное давление на РФ исходит не от ООН, а от правительств Вашингтона, Канады и ЕС. Вместо санкционного пинг-понга между двумя сторонами, который в настоящее время разыгрывается до абсурда, несмотря на риск серьезных последствий для благосостояния людей, следует как можно скорее начать переговоры за круглым столом", — отметил дипломат.

Также он отметил, что 1990-е годы стали десятилетием санкций — тогда седьмой Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан приходил к выводу, что "грубый инструмент" санкций ООН не привел к разрешению конфликта. "Снова и снова жертвами становились не те люди, против которых эти меры были направлены. Будь то в Афганистане, Ираке, Сирии, Иране, Ливии, Судане, Венесуэле или КНДР. Постоянные члены Совета Безопасности ООН никогда не могли применить политические и экономические санкции, обеспечив при этом защиту граждан", — подчеркнул фон Шпонек.