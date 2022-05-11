МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Дефицит необходимых для производства техники полупроводников в России, спровоцированный санкциями из-за ситуации на Украине, можно решить за счет налаживания отечественного производства — на это стране потребуется около 15 лет — либо организовать поставки из Китая, поделились мнением с РИА Новости эксперты. Эксперт объяснил, что может дать России "серый" импорт полупроводников

Полупроводники используются почти во всех электронных устройствах: смартфонах, компьютерах, электромобилях, аппаратах ИВЛ, космических спутниках. В конце февраля тайваньский производитель полупроводников TSMC — один из лидеров по изготовлению микросхем в Азиатско-Тихоокеанском регионе — прекратил поставки своей продукции в Россию и остановил производство российских процессоров марки "Эльбрус" и "Байкал". Кроме того, в новый санкционный список Великобритании попали компании МЦСТ (разработчик процессоров "Эльбрус") и "Байкал Электроникс".

"Надо четко осознавать, что в России необходимого техпроцесса для производства таких микрочипов нет, и в ближайшее пару лет не предвидится, потому что для производства столь сложного микрочипа необходимо оборудование, которое есть на Тайване или в азиатских странах, в Малайзии, например… Я думаю, учитывая, что развитие с каждым годом становится все легче, России понадобится лет 15 на это (на налаживание системы изготовления полупроводников — ред.), если такая задача вообще стоит", — считает руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.

Однако необходимой производственной площадки для налаживания производства в стране пока нет: завод "Микрон" в Зеленограде, микроконтроллеры которого можно найти в картах "Мир" и "Тройка", не обладает техпроцессом, который позволил бы производить такие сложные микрочипы, отметил Половников.

По мнению аналитика MForum Analytics Алексея Бойко, альтернативой тайваньскому TSMC, прекратившему поставки в Россию, может стать китайская SMIC. "При этом есть ряд нюансов, которые необходимо учесть: год на перезапуск производства, вероятное изменение внешнего вида чипа, политика компании и лояльность к российскому рынку со стороны Китая", — пояснил аналитик.

Он напомнил и о других сложностях в случае с SMIC. "Дело в том, что это предприятие и так работает в достаточно сложных обстоятельствах, потому что в США их предупредили: если американские технологии будут каким-то образом использоваться для производства чипов страны, которая находится под санкциями, то это может обойтись ужесточением санкций против китайского предприятия. А поскольку оборот этого предприятия от США весьма заметный, то они могут сами не особо захотеть выполнять контракты для России", — считает Бойко.