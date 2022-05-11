МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Турция не выступает единым фронтом с Западом против России в противодействии операции на Украине, поскольку заинтересована во взаимодействии с Москвой по ряду направлений, написал для издания The National Interest международный советник RIEAS (Научно-исследовательского института европейских и американских исследований) в Афинах Роберт Эллис. В Турции считают "глупыми" шаги Европы против России

Он напомнил, что Турция зависит от России в торговле, газе, строительстве атомной электростанции и вопросе урегулирования сирийской проблемы.

Также в Анкаре возлагают надежды на рекордный туристический сезон, когда на курорты приедет рекордное число российских туристов. Национальная авиакомпания Turkish Airlines выделила для россиян 1,5 миллиона мест. Ряд крупных российских бизнесменов также едут в Турцию.

"Так что маловероятно, что Турция будет раскачивать эту лодку", — делает вывод эксперт.

Он указывает и на внутриполитический фактор. В преддверии выборов в следующем году позиции президента Реджепа Эрдогана ослабли, его рейтинг одобрения упал до 42 процентов, а 59 процентов турок считают, что он не может решить финансовые проблемы страны. Это привело к примирительным шагам Эрдогана по отношению к бывшим соперникам, таким как Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль.