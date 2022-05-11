ТОКИО, 11 мая — ПРАЙМ. Размер внутреннего долга Японии, так называемый "долгосрочный долг", который необходимо будет возвращать из собираемых налогов, впервые в истории превысил 1000 триллионов иен (около 7,69 триллиона долларов по курсу на сегодняшний день), сообщило агентство Киодо по итогам данных министерства финансов. В Японии уточнили порядок отказа от российской нефти

На конец предыдущего финансового года (1 апреля 2021 – 31 марта 2021) этот долг составлял 1017 триллиона иен (7,82 триллиона долларов). Рост долгосрочных обязательств государств продолжается 18 лет, но впервые сумма превысила 1000 триллионов.

Если прибавить к этим долговым обязательствам инвестиционные долги и краткосрочные займы, которые обычно идут на восполнение текущей нехватки средств в бюджете, то общая сумма внутреннего государственного долга Японии составляет 1241 триллион (9,55 триллиона долларов).