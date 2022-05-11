МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Инфляция в Германии по итогам апреля в годовом выражении, согласно окончательной оценке, ускорилась до 7,4% с 7,3% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). Инфляция на Кипре в апреле увеличилась на 8,8% в годовом исчислении

Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Destatis. Он совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.

В апреле потребительские цены в Германии выросли на 0,8% с мартовских 2,5%, цифры также совпали с расчетами экспертов.

При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, за год ускорили рост до 7,8% с 7,6% месяцем ранее. За апрель выросли на 0,7% после 2,5% месяцем ранее. Показатели полностью совпали в прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.