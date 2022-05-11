МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Власти РФ планируют создать условия для развития новой инфраструктуры торговли товарами – маркетплейсов товарного рынка, которые помогут в том числе малому и среднему бизнесу в сделках купли-продажи и станут альтернативой биржам, соответствующий законопроект обсуждают Банк России с Минпромторгом и ФАС. Мосбиржа опубликовала перечень расписок, не допущенных к основным торгам

Изменения предлагается внести в закон об организованных торгах. "Законопроект направлен на создание новой инфраструктуры торговли товарами посредством предоставления экономических и правовых условий для формирования в РФ цифровых торговых площадок (маркетплейсов товарного рынка) для проведения организованных торгов товарами (сырьем и готовой продукцией) на базе лицензии торговой системы, выдаваемой (по аналогии с лицензией биржи) Банком России", – говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая есть в распоряжении РИА Новости.

В настоящее время в РФ уже существует сложившаяся биржевая инфраструктура, ориентированная в основном на предоставление стандартизированных сервисов для участников крупнооптового рынка. Однако появляется спрос на развитие альтернативных сервисов торговли товарами, пишут авторы проекта. Так, в декабре 2021 года ЦБ выдал первую лицензию торговой системы, которая по своей сути является упрощенным вариантом лицензии биржи. Лицензию для проведения организованных торгов товарами получило ООО "Центральная торговая система".

"Такие площадки могут являться проводниками более гибких и удобных сервисов для заключения сделок купли-продажи товаров, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). При этом в условиях санкционного давления, ограниченного доступа к зарубежным данным и мировому рынку торговые системы создадут базу для формирования внутренних цен (индикаторов) на российские товары, спрос на которые повысился со стороны бизнес сообщества и регулирующих органов", — рассказала директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Лариса Селютина. ФАС дала разрешение холдингу "Коломенский" на покупку Fazer

Цена сделки складывается на таких площадках в результате режима торгов, установленного правилами, и предусматривает состязательность участников и конкуренцию ценовых предложений, поэтому такая цена на товар может рассматриваться в качестве рыночной, в том числе в налоговых целях.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Для привлечения новых участников и снижения избыточных издержек, законопроектом предполагается существенно упростить регуляторные требования к созданию торговых систем. Минимальный размер собственных средств для торговой системы, оказывающей услуги по проведению торгов только на товарном рынке, предлагается снизить с 50 миллионов до 5 миллионов рублей. Для недопущения регуляторного арбитража с биржами в данном случае планируется ограничить годовой объем торгов.

Конкретное значение максимального объема торгов и порядок его расчета будет устанавливаться нормативным актом ЦБ. Систематическое превышение этого ограничения обяжет площадки провести докапитализацию или получить лицензию биржи. Одновременно для торговых систем с минимальным размером собственных средств в 5 миллионов рублей законопроектом предлагается упростить квалификационные требования к органам управления, внутреннему контролю и системе управления рисками, а также к отчетности, предоставляемой в ЦБ.

МНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА

"Упрощенное регулирование торговых систем формирует условия для реализации на их базе новых сервисов, открывает возможности для перехода внебиржевых площадок и вовлечения в контур организованных торгов новых товаров и участников. Признаваемые ценовые индикаторы на товары могут использоваться и на финансовом рынке, в том числе для запуска фьючерсов и других финансовых инструментов", — полагает Селютина. Банк России повысил нормативы обязательных резервов банков в валюте

Регулирование и контроль торговых систем со стороны Банка России обеспечивает прозрачность их деятельности, позволяет формировать по итогам торгов верифицированную рыночную информацию, поясняют в ЦБ. Участники торгов получат доступ к надежному и удобному каналу сбыта и приобретения товара по рыночной цене в онлайн-формате. Все сделки будут совершаться в электронном виде без оформления на бумажном носителе, при этом юридическая сила и защита заключенного договора гарантируется законом.

Кроме того, современные технологии позволяют обеспечить сопутствующие сервисы по хранению, доставке и перевозке товаров, а также создать большой спектр дополнительных услуг, которые могут развиваться за счет вовлечения в процесс операторов товарных поставок, перевозчиков, формируя вокруг себя региональную и межрегиональную логистическую инфраструктуру.