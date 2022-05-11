МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман сообщила, что кабмин ФРГ согласовал законопроект об ускорении выстраивания инфраструктуры приема сжиженного природного газа, целью которого является обеспечение начала поставок СПГ уже в этом году. Чехия не опасается последствий сокращения транзита газа через Украину

"Кабинет министров одобрил предложенный министерством экономики проект закона об ускорении выстраивания инфраструктуры СПГ. Законопроект должен через особые директивы, предложения ускорить процесс согласования (инфраструктурных проектов), чтобы обеспечить оперативное строительство и ввод в действие терминалов СПГ, включая их присоединения к сети. Целью является сделать возможным импорт СПГ в Германию уже в этом году", — заявила она на брифинге в среду.