МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман сообщила, что кабмин ФРГ согласовал законопроект об ускорении выстраивания инфраструктуры приема сжиженного природного газа, целью которого является обеспечение начала поставок СПГ уже в этом году.
"Кабинет министров одобрил предложенный министерством экономики проект закона об ускорении выстраивания инфраструктуры СПГ. Законопроект должен через особые директивы, предложения ускорить процесс согласования (инфраструктурных проектов), чтобы обеспечить оперативное строительство и ввод в действие терминалов СПГ, включая их присоединения к сети. Целью является сделать возможным импорт СПГ в Германию уже в этом году", — заявила она на брифинге в среду.