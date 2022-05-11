МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что пытается содействовать диалогу для реинтеграции российских и белорусских продуктов и удобрений в мировые рынки.

По его словам, проблема глобальной продовольственной безопасности вызывает у него особую озабоченность и была в центре внимания на его недавних встречах в Москве и Киеве. Ранее Гутерреш провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным в Москве, а также с Дмитрием Кулебой и Владимиром Зеленским в Киеве.

"Нам нужны быстрые и решительные действия для обеспечения стабильного потока продовольствия и энергоносителей на открытых рынках путем снятия экспортных ограничений, распределения излишков и резервов среди тех, кто в них нуждается, и решения проблемы роста цен на продовольствие для снижения волатильности рынка", — сказал генсек журналистам в Вене.

По его мнению, решение глобальной проблемы продовольственной безопасности "требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины, а также производства продуктов питания и удобрений в России и Белоруссии в мировые рынки".

"Я активно работаю с целью содействия диалогу, чтобы сделать это реальностью", — указал он.

Выступление Гутерреша разослала пресс-служба ООН.