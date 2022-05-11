Рослесинфорг: зависимость от российской фанеры на мировом рынке достигала 45% до конца 2021 года
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. По сообщению пресс-службы Рослесинфорга, зависимость от российской фанеры на мировом рынке достигала 45% до конца 2021 года.
"Березовая российская фанера уже долгое время остается популярным продуктом на международном рынке. До конца прошлого года зависимость от российской фанеры на мировом рынке достигала 45%. В 2021 году в России было произведено почти 4,5 миллиона кубометров фанеры, что на 11,4% больше объема производства предыдущего года. На экспорт пошло 3 миллиона кубометров, тем самым увеличив показатель 2020 года примерно на 5%", — отметил директор компании Павел Чащин.
Фанерная отрасль является одной из тех, где Россия экспортирует готовую продукцию, а не сырье. По данным Рослесинфорга, основными сегментами потребления березовой фанеры в мире являются строительный сектор – 56% от общего объема производства, мебельная отрасль занимает 20%, на транспорт приходится 11% от общего объема.
Среди основных материалов, используемых в мебельном производстве в России, фанера занимает 5% В Рослесинфорге добавили, что с учетом прогнозируемого в стране роста цен на мебель примерно на 30% к концу года у производителей неплохие шансы нарастить объемы фанеры для производства бюджетной линейки.
https://1prime.ru/state_regulation/20220511/836865053.html