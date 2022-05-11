МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. По сообщению пресс-службы Рослесинфорга, зависимость от российской фанеры на мировом рынке достигала 45% до конца 2021 года. Минпромторг намерен увеличить долю российского медоборудования на рынке

"Березовая российская фанера уже долгое время остается популярным продуктом на международном рынке. До конца прошлого года зависимость от российской фанеры на мировом рынке достигала 45%. В 2021 году в России было произведено почти 4,5 миллиона кубометров фанеры, что на 11,4% больше объема производства предыдущего года. На экспорт пошло 3 миллиона кубометров, тем самым увеличив показатель 2020 года примерно на 5%", — отметил директор компании Павел Чащин.

Фанерная отрасль является одной из тех, где Россия экспортирует готовую продукцию, а не сырье. По данным Рослесинфорга, основными сегментами потребления березовой фанеры в мире являются строительный сектор – 56% от общего объема производства, мебельная отрасль занимает 20%, на транспорт приходится 11% от общего объема.

Среди основных материалов, используемых в мебельном производстве в России, фанера занимает 5% В Рослесинфорге добавили, что с учетом прогнозируемого в стране роста цен на мебель примерно на 30% к концу года у производителей неплохие шансы нарастить объемы фанеры для производства бюджетной линейки.