МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Поступления налогов в бюджет России в первый месяц действия санкций выросли на 34,5% в годовом выражении и достигли 4,1 триллиона рублей, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza. Поступления налогов в бюджет России увеличились в первом квартале

Эксперты отметили, что поступления налогов в бюджетную систему России в марте 2022 года, когда в отношении экономики страны начали действовать жесточайшие санкции Запада, выросли в годовом выражении на 34,5%, достигнув рекордного уровня в 4,1 триллиона рублей. "Российская казна пока что выигрывает от высоких цен на энергоносители, однако существующие экономические риски в будущем чреваты падением государственных доходов", — говорится в исследовании.

Наибольшая доля поступлений пришлась на налог на прибыль (34,4%, или 1,42 триллиона рублей), налог на добычу полезных ископаемых (23,9%, или 983 миллиарда рублей), "внутренний" НДС (19,8%, или 812 миллиардов рублей), НДФЛ (11,1%, или 458 миллиардов), а также налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья 5,5%, или 226 миллиардов рублей).

По приросту налоговых сборов лидируют Ханты-Мансийский (+365,5 миллиарда рублей, или +127,5%) и Ямало-Ненецкий (+137,7 миллиарда рублей, или +87,3%) автономные округ, а также Санкт-Петербург (+73,6 миллиарда рублей), Кемеровская область (+58,1 миллиарда рублей), Пермский край (+44,5 миллиарда рублей), Иркутская область (+39,9 миллиарда рублей), Оренбургская область (+35,5 миллиарда рублей), Республика Коми (+34,6 миллиарда рублей), Якутия (+25 миллиарда рублей) и Красноярский край (+21,1 миллиарда рублей). Аналитики полагают, что в большинстве перечисленных регионов основную налоговую прибавку обеспечил налог на прибыль, а также сборы с сырьевиков.

В пятой части регионов произошло снижение поступлений. В абсолютном выражении налоговые сборы уменьшились, хоть и незначительно, в Москве (-25,3 миллиарда рублей, или 3,7%). Заметно сборы сократились в Калужской (−11,4 миллиарда рублей, или 42,9%) и Калининградской областях (−5,8 миллиарда рублей, −19,7%) из-за остановки автопрома после ухода западных компаний, а также в Калининградской области (−5,8 миллиарда рублей, или −19,7%) из-за усложнения авиасообщения.

Кроме того меньше налогов поступило меньше в Подмосковье, Мурманской области и Ульяновской области (в каждом на 2,3 миллиарда рублей), Забайкальском крае (−1,2 миллиарда рублей), Бурятии (−1 миллиарда рублей), Чувашии (−0,5 миллиарда рублей), Еврейской автономной области (−0,4 миллиарда рублей). "Снижение налоговых доходов на территории перечисленных регионов было связано в основном с сокращением сборов по налогу на прибыль, возвратом акцизов, уменьшением поступлений по НДС и налогу на имущество", — отмечено в исследовании.