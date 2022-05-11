МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Согласно докладу Всемирного банка (ВБ), цены на удобрения в мире в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 10%, по итогам же 2022 года рост цен в этом сегменте ожидается на уровне 70%, подобная динамика обусловлена в том числе повышением стоимости прозводственных затрат, геополитическими факторами и торговыми ограничениями в Китае. СМИ: цены на кофе во Франции вырастут в ближайшие месяцы

"Индекс цен на удобрения вырос почти на 10% в первом квартале 2022 года (в годовом выражении — ред.), следуя прошлогоднему тренду, когда удобрения подорожали на 80% (за год — ред.) из-за перебоев с поставками и торговых ограничений в Китае. Прогнозируется, что цены на удобрения вырастут почти на 70% в 2022 году, прежде чем снизятся в 2023 году ", — отмечено в докладе. Среди основных факторов роста цен названы резкий рост производственных затрат, перебои с поставками из РФ и Белоруссии и продление экспортных ограничений со стороны Китая.

По данным ВБ, цены на азотные удобрения выросли сильнее, чем после кризиса 2008 года. "Всплеск цен, начавшийся в прошлом году, также отражает сокращение производства, произошедшее в ответ на резкий рост цен на сырье и ограничительную торговую политику. В Европе резко сократили производство в связи с ростом цен на природный газ", — добавляется в докладе.

Цены на фосфорные удобрения, по сообщению ВБ, в первом квартале 2022 года увеличились на 11%, чему способствовало в том числе удорожание аммиака и серы. Россия — крупнейший экспортер как серы, так и аммиака — испытывает, говорится в докладе, проблемы с логистикой из-за конфликта на Украине, что негативно сказывается на всей цепочке мировых поставок. Китай, на долю которого приходится до 30% всей торговли фосфатами, ввел запрет на экспорт этой продукции до июня 2022 года. Россия же продлила запрет на экспорт аммиачной селитры за пределы ЕАЭС.

"Цены на фосфатные удобрения выросли почти в два раза в 2021 году. Согласно прогнозу, цены вырастут еще на 50% в 2022 году, а затем снизятся в 2023 году, если будут запущены новые мощности в развивающихся странах, а ограничительные меры будут сняты. Помимо снижения затрат на производство, перспективы зависят от того, возобновит ли экспорт Китай после июня", — уточняется в докладе.

Калийные удобрения в первом квартале 2022 года подорожали почти на 80%. "Последний рост цен был вызван санкциями против Белоруссии, а также перебоями с поставками через порты Черного моря после начала конфликта на Украине. В дополнение, с 1 февраля 2022 года Литва запретила транзит калия из Беларуссии по своим железным дорогам. Прогнозируется, что в 2022 году цены на калий будут в среднем в 1,5 раза выше, чем в 2021 году, и останутся высокими в 2023 году, если на мировой рынок не вернутся поставки из России и Белоруссии", — добавляется в докладе.