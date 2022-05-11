2022-05-11T15:35:00+03:00
2022-05-11T15:41:07+03:00
2022-05-11T15:35:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220511/836865490.html
Годовая инфляция в США замедлились в апреле
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Потребительские цены в США по итогам апреля выросли на 8,3% в годовом выражении после роста на 8,5% месяцем ранее, только за апрель они прибавили 0,3%, сообщается в пресс-релизе... ПРАЙМ, 11.05.2022
экономика, новости, инфляция, сша, цены
https://cdnn.1prime.ru/images/83668/67/836686799.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83668/67/836686799.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83668/67/836686798.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83668/67/836686798.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83668/67/836686786.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83668/67/836686786.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20220511/836864253.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам апреля выросли на 8,3% в годовом выражении после роста на 8,5% месяцем ранее, только за апрель они прибавили 0,3%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX ожидали замедления годового показателя до 8,1%, месячного — до 0,2%.