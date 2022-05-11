МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам апреля выросли на 8,3% в годовом выражении после роста на 8,5% месяцем ранее, только за апрель они прибавили 0,3%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Фондовые индексы США сильно растут на ожиданиях замедления инфляции

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX ожидали замедления годового показателя до 8,1%, месячного — до 0,2%.