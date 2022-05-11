МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. По сообщению Белого дома, президент США Джо Байден решил бороться с ростом цен на продовольствие в стране путем увеличения инвестиций в производство удобрений и стимулирования фермеров к сбору двойного урожая. Всемирный банк спрогнозировал резкий рост цен на удобрения в 2022 году

"Байден объявит об удвоении инвестиций в отечественное производство удобрений с 250 миллионов до 500 миллионов долларов", — говорится в распространенном пресс-службой Белого дома сообщении.

Кроме того, на 681 округ в США расширится практика страхования второго урожая – таким образом администрация намерена снизить риски для фермеров и стимулировать их засеивать почву дважды за сезон. Другим шагом станет расширение практики "точного земледелия" — основанной на технологиях системы управления хозяйством.

Администрация США также вновь связала рост цен на продукты в стране с пандемией и ситуацией на Украине.

"Президент объявит о новых действиях, направленных на предоставление фермерам ресурсов и инструментов для увеличения производства, снижение цен на продовольствие и обеспечение им всего мира", — добавляется в сообщении.