МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в своём Telegram-канале написал, что Россия заставит США компенсировать "отжатые" средства у Москвы, возможности для этого есть. Курс евро опускался ниже 70 рублей

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине в объеме почти в 40 миллиардов долларов.

"Украине в ближайшие десятилетия самой уже не расплатиться за (такую) "помощь", — отметил сенатор.

Россия в 2000-х годах с огромным трудом погасила внешние долги СССР, в том числе за Украинскую ССР, ее потенциал даже в то время был на порядок больше украинского, добавил он.

"Платить по долгам Украины Россия второй раз не планирует, а "отжатые" у нас американцами 300 миллиардов долларов заставим США компенсировать — способы есть", — подчеркнул Климов.

"Украина и нам должна уже немало", — добавил он.

Сенатор также заявил, что украинскому народу от нового кабального займа почти ничего не перепадет, деньги будут направлены на оружие, боеприпасы, приближенным к Демпартии США коррупционерам, марионеткам Киева и их наемникам.

"Военная ссуда, возможно, немного продлит агонию неонацистов на украинской земле, что приведёт к дополнительным жертвам, разрушениям, горю, нищете жителей Украины. А США подтвердят статус главного спонсора геноцида украинского народа", — написал законодатель.

При этом "кровавый заокеанский кредит" увеличит астрономический внешний долг США, дефицит её госбюджета, усилит там инфляцию и ослабит доллар, отметил законодатель.

"Всё попавшее на территорию Украины оружие, несомненно, будет уничтожено в рамках её демилитаризации", — подчеркнул Климов.

Сенатор добавил, что у украинского народа единственная возможность прекратить нагнетаемый Вашингтоном с 2014 кошмар — освободиться от западного диктата и их киевских подручных, восстановить былое сотрудничество с РФ и начать подлинное развитие своей страны в интересах её народа, а не геополитических авантюристов.

"Байдены приходят и уходят, а российско-украинская история неизбежно пополнится новыми, подлинными победами, такими, как наша общая Великая Победа над нацизмом в мае 1945", — заключил он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.