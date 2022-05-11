МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Средние цены на все виды топлива на автомобильных заправках Москвы не изменились за период с 4 по 11 мая, сохраняя таким образом стабильность за весь праздничный период начала мая, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Курс евро опустился ниже 70 рублей

Цены менялись только на АЗС Shell. С 4 по 11 мая дизельное топливо и бензин Аи-92 на заправках этой сети даже чуть подешевел, но это не повлияло на средние показатели для всей Москвы.

По итогам отчетного периода бензин Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо, как и неделю назад, стоят в среднем 47,81, 53,02 и 54,15 рубля за литр соответственно.

Похожая ситуация была и неделей ранее. Тогда Shell единственная снижала цены на все виды топлива, но итоговые средние цены почти не изменились, только марка Аи-100 подешевела на 1 копейку.

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты. Стоимость топлива в Москве стабилизировалась и перешла к постепенному снижению в начале марта 2022 года.