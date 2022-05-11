МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Смартфоны в России за неделю с 30 апреля по 6 мая подешевели на 0,8% после роста цен на них неделей ранее, телевизоры продолжают дешеветь — цены снизились на 0,9%, свидетельствуют данные Росстата. Бензин в России стабильно дешевеет

"Цены на телевизоры снизились на 0,9%, на смартфоны – на 0,8%", — говорится в сообщении. При этом пылесосы за указанный период подорожали на 1,9%.

Неделей ранее цены на смартфоны поднялись на 0,7%, а на телевизоры и электропылесосы опустились на 1,9% и 0,2% соответственно. Всего же с начала года цены на смартфоны поднялись на 11,3%, телевизоры — на 9,6%, пылесосы — на 15,3%.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.

На этом фоне курс доллара после стремительного взлета в конце февраля – начале первого весеннего месяца обновил на Московской бирже 10 марта исторический максимум, достигнув отметке в 121,53 рубля. Однако уже в начале апреля этот провал был компенсирован. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг составляет — 68,84 рубля. Помимо этого ряд компаний-производителей техники, среди которых Apple, заявил о приостановках поставки новой продукции в страну.

По данным сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, за первые три недели со дня начала спецоперации цены на бытовую технику среди российских интернет-магазинов выросли в среднем на 50%. За аналогичный период продукция Apple подорожала на 13-142%. А техника Samsung подорожала на 12-53%.

На фоне роста цен ФАС начала проверку продавцов бытовой техники и электроники "Технопарк-Центр" и DNS. Одновременно в стране вырос спрос на подержанную технику — на 16-35% в марте, как свидетельствуют данные сервисов для размещению объявлений.