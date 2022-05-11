МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире площадка по торговле бриллиантами RapNet запретила продажу драгоценных камней из России на своей площадке, спрогнозировав кризис предложения, говорится в сообщении Rapaport Group. Цена на золото растет в рамках коррекции

"RapNet, крупнейшая в мире сеть по торговле бриллиантами, запретила в своей сети российские бриллианты. Запрет распространяется на все алмазы, полученные из России после 24 февраля 2022 года, и включает в себя бриллианты, произведенные за пределами России, из российских необработанных алмазов. Запрет распространяется на алмазы, полученные от компаний, которые на 50% или более принадлежат организациям, находящимся под санкциями", — сказано в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что Россия поставляет около 30% мировых алмазов, что не может не отразится на мировых цепочках поставок этого сырья.

"Санкции в отношении России коренным образом меняют цепочку поставок алмазов. Покупатели хотят быть уверены в источнике своих бриллиантов. Этические соображения выходят за рамки юридических требований, поскольку покупатели отказываются от бриллиантов, произведенных в России и ограненных за пределами России. Финансовые санкции остановили импорт необработанных алмазов в гранильные центры, и нехватка природных алмазов, вероятно, возникнет перед сезоном отпусков", — приводятся в сообщении слова председателя Rapaport Group Мартина Рапапорта.

В начале апреля США и ЕС включили в санкционный список российскую компанию "Алроса", которая является крупнейшим в мире производителем алмазов в каратах. На долю "Алросы" приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Объем продаж компанией алмазов и бриллиантов в прошлом году достиг 4,169 миллиарда долларов.

RapNet — крупнейшая в мире площадка по торговле бриллиантами. Ежедневно на RapNet размещаются около 1,8 миллиона бриллиантов на сумму в 8,7 миллиарда долларов. Основанная в 1976 году, группа насчитывает более 20 000 клиентов в более чем 121 стране.