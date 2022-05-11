МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Правительство России утвердило перечень из 31 компании — они являются действительными или бывшими дочерними структурами "Газпрома", в отношении которых применяются специальные экономические меры, в их число входят Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd., а также оператор польской части газопровода Ямал-Европа, следует из постановления кабмина. Германия начала платить за российский газ рублями

"Во исполнение указа президента Российской Федерации от 3 мая 2022 года № 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемый перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры", — сообщается в документе.

Перечень состоит из 31 компании. Все они, за исключением польской EUROPOL GAZ S.A, являются бывшими "дочками" "Газпрома", связанными с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd. При этом EUROPOL GAZ S.A. — совместное предприятие "Газпрома" с польской PGNiG, которое является оператором польской части газопровода Ямал-Европа.

Уточняется, что с включёнными в перечень компаниями запрещено совершать, в том числе сделки, предусматривающие заход в порты России судов, принадлежащих и (или) зафрахтованных лицами, находящимися под санкциями, в их интересе или по их поручению, а также сделки, предусматривающие совершение платежей, операций с ценными бумагами с участием и (или) в пользу лиц, находящихся под санкциями.

Согласно документу, в отношении этих компаний действуют также ограничения из указа президента об ответных мерах от 3 мая. В частности, органам власти РФ и регионов, организациям и физлицам, которые находятся под российской юрисдикцией, запрещается совершать с юрлицами, физлицами и находящимися под их контролем организациями, в отношении которых применяются спецмеры, сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты) и исполнять перед ними обязательства по совершённым сделкам (в том числе по заключённым внешнеторговым контрактам), если такие обязательства не исполнены; осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются лица, находящиеся под санкциями.

Кроме того, уточняется, что министерство финансов назначено ответственным органом по направлению в правительство предложений о внесении изменений в утверждённый перечень и о предоставлении временных разрешений на проведение отдельных операций с лицами, находящимися под санкциями.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.