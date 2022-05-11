МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Молдавия просит Евросоюз оказать дополнительную финансовую поддержку бюджету страны из-за энергетического и экономического кризисов, заявила в среду президент республики Майя Санду.

"Мы продолжаем просить от ЕС о дополнительной бюджетной поддержке на фоне роста цен, особенно в контексте роста цен на энергоресурсы, чтобы у правительства было достаточно ресурсов для оказания помощи социально-уязвимым семьям", — заявила Санду в эфире телеканала TVR Moldova.

Она добавила, что страна заинтересована и в привлечении европейских инвестиций для укрепление энергетического сектора республики.

"Мы также обсуждаем с ЕС увеличение квот на продукты, которые мы не можем продавать на восточном рынке, нам нужны новые рынки сбыта. Техническое решение готово, но нужно и политическое решение по этому вопросу", — отметила Санду.

Ранее президент Молдавии обратилась к европейским партнерам с просьбой открыть свои рынки для молдавских товаров, поскольку экспорт в восточном направлении стал невозможен из-за ситуации на Украине. Страна надеется подписать соглашение о либерализации торгового режима с Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA). Ассоциация EFTA образована в 1960 году по инициативе Великобритании. Сейчас в нее входят Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн.