МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Сану заявила, что ситуация в стране в сфере энергетики очень драматична, поскольку рост цен на энергоресурсы сказался на стоимости остальных товаров, а предпосылок для удешевления газа не видно. Банк России высказал мнение о денежно-кредитной политике

Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Это могло привести к прекращению поставок газа с 1 мая, но 29 апреля "Газпром" официально подтвердил, что запланировал необходимые республике объемы топлива.

"У нас очень драматическая ситуация, нужно принимать правильные решения сточки зрения энергетической независимости государства, но и с точки зрения покупательной способности граждан — цены на энергоресурсы очень выросли, это вызвало прост цен по цепочке и на остальные продукты. К сожалению, мы не видим предпосылок для снижения цен, поэтому вопрос энергоэффективности для нас очень важен, мы зависим от рыночных цен на ресурсы", — заявила Санду в эфире телеканала TVR Moldova.

По ее словам, власти должны учитывать интересы граждан и интересы экономики страны. Высокая цена энергоресурсов приводит к повышению стоимости производства товаров, а также к снижению конкурентоспособности молдавской продукции.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября прошлого года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.