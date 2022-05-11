МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Профицит счета текущих операций может превысить исторический максимум и достигнуть 145 миллиардов долларов, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России. Рубль ощутимо вырос на фоне просадки в пятницу

"Объем импорта товаров и услуг в стоимостном выражении в 2022 году сократится сильнее экспорта (на 15%), поэтому по итогам года профицит счета текущих операций может превысить исторический максимум и достигнуть величины в 145 миллиарда долларов США", — говорится в докладе регулятора.

Как отмечает регулятор, объем экспорта товаров и услуг в стоимостном выражении в 2022 году может снизиться на 8% относительно уровня 2021 года — сокращение физических объемов будет в значительной мере компенсировано ростом цен.

При этом, как пишет ЦБ в своем докладе, приостановка деятельности ряда зарубежных компаний в России и изменение ассортимента импортных товаров, наряду с усложнением логистических маршрутов и роста транспортных издержек приведут к тому, что цены импортных товаров и услуг на всем прогнозном горизонте (до 2024 года включительно) будут выше ранее сложившихся уровней.

"Как следствие, стоимостный объем импорта будет расти и, с учетом снижающегося стоимостного объема экспорта, профицит счета текущих операций к концу прогнозного горизонта станет сокращаться — в 2024 года его величина будет составлять не более 17% от уровня 2022 года", — указали авторы доклада.